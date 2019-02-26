Порошенко обвинил Россию в атаке на ЦИК

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ЦИК страны 24 и 25 февраля подверглась хакерским атакам со стороны России. Об этом он сказал на встрече с представителями IT-индустрии.

По его словам, власть "совместно с американскими партнерами" уже разработала механизмы защиты ЦИК.

Также СБУ сегодня заявила, что российские спецслужбы якобы пытались получить данные о сети связи, обеспечивающей проведение выборов президента Украины. Будто бы некий россиянин вел переписку с жителем Днепропетровска (Днепра) и пытался через него собирать "данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений". Это должно было заблокировать госреестр избирателей и работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Ранее СБУ заявила о "вмешательстве России" в избирательный процесс на основании переписки жителей Украины с россиянами, которые якобы ставили задачу по распространению негативных новостей о ситуации на Украине.