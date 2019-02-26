26 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко обвинил Россию в атаке на ЦИК

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ЦИК страны 24 и 25 февраля подверглась хакерским атакам со стороны России. Об этом он сказал на встрече с представителями IT-индустрии.
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По его словам, власть "совместно с американскими партнерами" уже разработала механизмы защиты ЦИК.

Также СБУ сегодня заявила, что российские спецслужбы якобы пытались получить данные о сети связи, обеспечивающей проведение выборов президента Украины. Будто бы некий россиянин вел переписку с жителем Днепропетровска (Днепра) и пытался через него собирать "данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений". Это должно было заблокировать госреестр избирателей и работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Ранее СБУ заявила о "вмешательстве России" в избирательный процесс на основании переписки жителей Украины с россиянами, которые якобы ставили задачу по распространению негативных новостей о ситуации на Украине.

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Порошенко обвинил Россию в атаке на ЦИК

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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