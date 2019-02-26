В Кургане младенец едва не погиб от прописанных ему капель в нос

Следователи проверят информацию о некачественном оказании медпомощи двухмесячному ребенку в Кургане, в результате которой младенец чуть не умер, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Курганской области.

Об инциденте сообщили в социальной сети "В Контакте". В публикации сказано, что "грудной ребенок едва не скончался от применения выписанных ему лекарств от ринита".

В публикации женщина рассказала, что врач-лор поставила младенцу диагноз "острый ринит" и прописала в качестве лечения "масло туи". После применения лекарства, по словам матери, ребенок начал задыхаться, покраснел, а изо рта пошла пена.

"Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.