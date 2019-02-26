Минвостокразвития переименовано в министерство развития Дальнего Востока и Арктики

Минвостокразвития переименовано в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято в целях повышения эффективности госуправления в сфере развития Арктической зоны РФ.

"Переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны РФ", - говорится в тексте указа.

Правительству поручено в течение трех месяцев уточнить полномочия обновленного министерства, определить численность госслужащих ведомства.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил отнести вопросы развития Арктики к компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока. Путин поддержал эту идею.