Суд огласил приговор сотруднику ФСБ и менеджеру "Лаборатории Касперского" по делу о госизмене

Сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов приговорены к 22 и 14 годам соответственно колонии строгого режима за госизмену. Такое решение вынес Московский окружной военный суд, передает "Интерфакс".

"Признать Михайлова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена), окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Стоянова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в резолютивной части приговора суда.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как сообщало Накануне.RU, управление собственной безопасности ФСБ расследовало дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в государственной измене. По данным оперативников, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Позднее в деле появился еще один сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев. Также по делу ранее был арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.