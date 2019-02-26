Синод РПЦ сменил управляющего делами Московской Патриархии

Священный Синод РПЦ на заседании во вторник сменил руководство управделами Московской Патриархии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЦ.

"Управляющим делами Московской Патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подал прошение об освобождении его от должности управляющего делами Московской Патриархии "в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии".

Первым заместителем управляющего делами назначен епископ Воскресенский Дионисий.

Также на заседании заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов) избран викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Зеленоградский", он сохранил свои обязанности в управделами Московской Патриархии.