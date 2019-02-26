26 Февраля 2019
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СКР проводит более 70 обысков в 22 городах в рамках дела Арашуковых

СКР совместно с ФСБ и МВД проводят свыше 70 обысков на территории 22 городов в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В том числе в рамках следственных действий проверяется информация о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики с преступной организацией. Обыски проведены по места их жительства и в рабочих кабинетах.

В числе должностных лиц, у которых проведены эти следственные действия, значатся первый заместитель руководителя следственного управления СКР по КЧР К.Булатов, заместитель руководителя СУ СКР по КЧР А.Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Р.Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов А.А., а также замминистра-начальник полиции МВД по КЧР А.Боташев,  начальник ЦПЭ МВД по КЧР Т.Бетуганов, заместитель руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю А.Шехмурзов, заместитель руководителя СУ СК России по Республике Дагестан М.Огузов.

"В случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала Петренко.

Как сообщало Накануне.RUсоветника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.

 

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СКР проводит более 70 обысков в 22 городах в рамках дела Арашуковых

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Теги: СКР, Рауф Арашуков, коррупция, КЧР



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