26 Февраля 2019
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Политика Северо-Западный ФО

Ирина Ган возглавила аппарат врио главы Санкт-Петербурга

Аппарат врио губернатора Санкт-Петербурга возглавила Ирина Ган. Такие сведения опубликованы во вторник на сайте администрации региона.

Напомним, в ноябре на должность руководителя аппарата главы региона была назначена Любовь Совершаева, ранее занимавшая пост заместителя полпреда президента РФ в СЗФО. В январе она заняла должность вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Петербурга.

Ирина Ган ранее являлась советником врио главы города по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RUосенью 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга был назначен Александр Беглов после добровольной отставки Георгия Полтавченко. Ранее Беглов трудился в аппарате полпреда президента по Северо-Западному округу.

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Ирина Ган возглавила аппарат врио главы Санкт-Петербурга

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Теги: Ирина Ган, аппарат, губернатор, Санкт-Петербург



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