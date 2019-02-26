Ирина Ган возглавила аппарат врио главы Санкт-Петербурга

Аппарат врио губернатора Санкт-Петербурга возглавила Ирина Ган. Такие сведения опубликованы во вторник на сайте администрации региона.

Напомним, в ноябре на должность руководителя аппарата главы региона была назначена Любовь Совершаева, ранее занимавшая пост заместителя полпреда президента РФ в СЗФО. В январе она заняла должность вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Петербурга.

Ирина Ган ранее являлась советником врио главы города по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, осенью 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга был назначен Александр Беглов после добровольной отставки Георгия Полтавченко. Ранее Беглов трудился в аппарате полпреда президента по Северо-Западному округу.