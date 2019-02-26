В Прикамье приставы арестовали салон обанкротившегося автохолдинга

Судебные приставы Перми арестовали здание автосалона "Citroen", расположенного по адресу ул. Уральская, 119. Стоимость салона оценивается в 45,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Росии по Пермскому краю.

Общая площадь здания составляет почти 1,7 тыс. кв. м. Идет подготовка к принудительной продаже имущества.

Автосалон принадлежит компании "Юнион Трейд", раньше общество входило в обанкротившийся автохолдинг "УралАвтоИмпорт", который прекратил продажи автомобилей в конце 2018 года.

В прошлом году приставы в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по договору займа в размере более 86,5 млн руб. обратили взыскание на залоговое имущество "Юнион Трейд" – двухэтажное здание автосалона "Land Rover" и земельный участок, на котором он расположен. В результате продажи данного имущества с торгов взыскателю была возвращена задолженность в размере около 90 млн руб.