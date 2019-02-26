Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко за масштабные хищения в армии его окружением

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила в Верховной раде, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Причиной она назвала многомиллионные хищения окружением Порошенко в оборонной сфере. Тимошенко обвинила его в "содействии врагу" и уничтожении украинской армии.

Накануне на Украине были обнародованы материалы, свидетельствующие о масштабных хищениях в оборонной сфере. Журналисты программы "Наші гроші" опубликовали первую серию масштабного расследования о тайной переписке окружения Порошенко. По данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО и близкого партнера Порошенко Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению. В 2015 году он организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники, а украинские военные госпредприятия переплачивали за них в 2-4 раза, покупая у посредников. При этом подконтрольное Порошенко руководство "Укроборонпрома" обо всем знало и давало согласие.

Другие фигуранты расследования - друг Гладковского Виталий Жуков и Андрей Рогоза. В 2016 году дельцы также перепродавали запчасти, которые принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Журналисты выявили хищения на сумму минимум 250 млн гривен. Одной из фирм-посредников была "Кузня на Рыбацком", которая принадлежала Порошенко и была выставлена им на продажу осенью прошлого года.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал расследование в своем Телеграм-канале.

"Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть, контрабанда с Россией - можно, "бэушные" запчасти в обмен на жизнь наших солдат - тоже можно, конфеты можно, Maruv - нельзя. Я понял, что такое "Армия. Мова. Вера": разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - написал Зеленский, имея в виду лозунг Порошенко.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что Порошенко требует срочной проверки информации, изложенной в программе "Наші гроші". При этом он поддержал отстранение Гладковского от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО на время расследования.

Руководитель департамента информационной политики администрации Порошенко Владимир Горковенко напомнил, что закона об импичменте президента на Украине нет, поэтому отстранить Порошенко от власти в порядке импичмента нельзя.

Тем временем "Укроборонпром" и Гладковский будут судиться против журналистов программы "Наші гроші", обнародовавших свои расследования. Об этом заявила кума Порошенко и его представитель в парламенте Ирина Луценко.

"Складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и вбрасывается перед выборами", - сказала она

Луценко имела в виду, что генпрокуратура Украины недавно завела уголовные дела против бывших министров обороны по статье "госизмена" за хищения в армии в 2004-2014 гг. Причиной стал поиск виновных в уничтожении военного потенциала страны и неспособности оказать сопротивление возвращению Крыма в состав России. Известно, что в делах фигурирует кандидат в президенты Анатолий Гриценко, бывший министром обороны в 2005-2007 гг. Он не имеет реальных шансов даже на выход во второй тур, но его рейтинг составляет около 7%, а его электорат близок к электорату Порошенко. Поэтому дискредитация Гриценко означает перетекание голосов к Порошенко и могла быть затеяна в том числе для этой цели.

Журналист Сергей Иванов написал в Facebook, что обнародованная информация о хищении госсредств в оборонном секторе окружением Порошенко могла попасть к журналистам при содействии главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, который якобы продал компромат Юлии Тимошенко.

"ЮВТ увидела в этом возможность для импичмента Порошенко, поэтому быстро пообещала Матиосу должность генпрокурора и отложила компру ожидать часа Х", - написал Иванов.

Можно констатировать, что перед выборами на Украине разворачивается война компроматов между Порошенко и Тимошенко. Напомним, СБУ расследует дело о создании "избирательной пирамиды" в интересах Тимошенко, а МВД - о создании "избирательной сетки" в интересах Порошенко. Оба дела касаются подкупа избирателей.

Как сообщало Накануне.RU, рейтинг Тимошенко, по последним данным, опустился ниже Порошенко (14% против 18%). Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что "все социологические агентства взяты под жесткий контроль администрацией президента Петра Порошенко". По его мнению, результаты опросов направлены на то, чтобы сформировать ожидания того, что Порошенко выходит во второй тур.