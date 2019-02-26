На Южном Урале суд подтвердил сговор на аукционах учреждений здравоохранения

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение УФАС о сговоре на 14 аукционах на поставку дезинфицирующих средств в 2017 году для учреждений здравоохранения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компании заключили картель для подержания цены на аукционах учреждений здравоохранения. Один предлагал цену ниже начальной цены контракта на 0,5%, вторым участником – ниже не более чем на 1-2%. В результате контракт заключался по цене, приближенной к начальной цене. Однако при вступлении в аукционы других добросовестных участников участники сговора активно боролись за получение контракта с более выгодными ценовыми предложениями.

При этом компании были зарегистрированы в разных субъектах, но все действия совершались с одних IP-адресов.

Теперь нарушителям грозят административные штрафы.