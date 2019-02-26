26 Февраля 2019
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Уральский полпред призвал разработать общероссийскую стратегию молодёжной политики

В Екатеринбурге прошло заседание Совета по молодежной политике при полномочном представителей президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), сформированном в августе прошлого года по инициативе уральского полпреда Николая Цуканова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На этот раз Совет собрал чиновников из всех регионов УрФО, ответственных за реализацию государственной молодежной политики, руководителей молодежных организаций и волонтёров. Также в мероприятии принял участие глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Открывая заседание, Цуканов напомнил, что работа Совета основана на принципах открытости и публичности, а от участников ждут новых идей и нестандартных решений, в том числе по выполнению задач по реализации государственной молодёжной политики, поставленных главой государства.

Полпред обозначил основные проблемы, стоящие перед молодыми людьми. По его словам, положение молодёжи в российском обществе в ближайшие годы претерпит кардинальные изменения. В первую очередь они станут следствием демографического спада 90-х годов прошлого века, который приведёт к резкому снижению граждан в возрасте 14-30 лет (пока на территории округа в эту категорию попадет около 2,5 тысяч человек).

молодежный форум урфо(2010)|Фото: Накануне.ru

"В УрФО за 10 лет численность молодёжи сократилась почти на четверть, - констатировал Цуканов. – Это окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие нашего округа и может отразиться на стране в целом".

В этой ситуации нагрузка на молодёжь будет возрастать, поэтому акцентом государственной политики должны стать решение экономических проблем людей, особое внимание "человеческому капиталу" и, как следствие, повышение качества жизни.

При этом полпред указал на то, что общероссийская стратегия молодёжной политики отсутствует.

"Но она [стратегия] не может появиться сама по себе, её за нас в Москве никто не придумает, это наша общая работа, в том числе в регионах", - подчеркнул Цуканов, призвав собравшихся участвовать в разработке понятной и чёткой системы государственной политики в интересах молодых.

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Уральский полпред призвал разработать общероссийскую стратегию молодёжной политики

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Теги: Полномочный представитель Президента РФ, УрФО, Николай Цуканов, Совет по молодёжной политике



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