В Ижевске рабочий погиб в результате падения лестничного марша на стройплощадке

В Ижевске на строящемся объекте погиб 32-летней рабочий в результате падения лестничного марша, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра на строящемся объекте на ул. Советская в Ижевске. "Рабочие строительной компании производили работы по установке лестничного марша между этажами здания. Во время выполнения работ лестничный марш упал на рабочего, находившегося внизу. В результате этого потерпевший получил множественные травмы, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.