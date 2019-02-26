26 Февраля 2019
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В Нижневартовске ищут "хозяев" семи городским маршрутам

В Нижневартовске объявлен конкурс на право автобусных перевозок по маршрутам №№ 9К, 16К, 18, 19, 20, 31, 96, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заявки на участие принимают по адресу улица Омская, 4А, кабинет №113 в будни с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Окончание приема – 28 марта. Вскрытие конвертов с заявками состоится в 10.00 29 марта в том же здании, но в кабинете 301.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состоится 3 апреля.

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В Нижневартовске ищут "хозяев" семи городским маршрутам

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Теги: автобус, перевозчик, конкурс



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