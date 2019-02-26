26 Февраля 2019
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Общество В России

Медведев поручил губернаторам разработать предложения по увеличению доходов населения

Премьер Дмитрий Медведев поручил высшим должностным лицам субъектов провести анализ структуры денежных доходов жителей. Регионы на его основе должны выработать меры по увеличению доходов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Поручение Медведев дал по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019", на котором он заявил о необходимости пересмотра подходов к бедности.

Результаты оценки доходов и свои предложения до 1 мая регионы должны направить в Минтруд и Минэкономразвития. Министерства до 1 июня должны предоставить обобщенную информацию и свои предложения по внесению изменений в нормативные акты.

Глава кабмина, напомним, говорил о необходимости составить более подробный социальный портрет бедности для предоставления адресной помощи.

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Медведев поручил губернаторам разработать предложения по увеличению доходов населения

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Теги: доходы населения, бедность, инвестиционный форум, Дмитрий Медведев



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