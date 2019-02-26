Губернатору Севастополя депутаты утвердили одного заместителя и отказались утверждать другого

Довольно показательное заседание Законодательного собрания Севастополя прошло сегодня. "Показательное" в смысле взаимодействия двух ветвей власти – исполнительной и законодательной – которое вновь продемонстрировало конфликт между двумя центрами. Депутаты с ходу утвердили кандидатуру заместителя губернатора в одном случае и отказались делать это по другому представлению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания города-героя.

Сергей Валуев работал в должности и. о. заместителя губернатора Севастополя с сентября прошлого года, в зоне его ответственности – аппарат губернатора Дмитрия Овсянникова, главное управление связи и представительских офис города в Москве.

44 –летний чиновник – выпускник Пушкинского инженерного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны, в запас уволился в чине капитана, кандидат технических наук в области криптоанализа. Имеет госнаграды, последнее место работы – Минпромторг РФ. Собственно, особых вопросов к назначению Валуева на должность вице-губернатора по просьбе губернатора Овсянникова у депутатского корпуса не было – решение, как заявил один из выступавших сегодня, было принято еще раньше, в ходе предварительного обсуждения кандидата.

Со вторым назначенцем Овсянникова, впрочем, сегодня ничего не вышло – за кандидатуру Ивана Кусова, который рассматривался на пост заместителя губернатора, проголосовало всего 10 депутатов. Кусов, таким образом, не прошел. В зоне его ответственности должна была находиться социальная сфера, видимо, именно это и вызвало неприятие кандидатуры Кусова у части депутатов.

31-летний выпускник МГУ Кусов является руководителем севастопольского отделения вуза, также с 2017 года – депутат Законодательного собрания города, считался всегда близким к команде Овсянникова человеком. Должность вице-губернатора по "социалке" стала вакантной после неожиданного увольнения Юрия Кривова в конце прошлого года с поста, исполнять обязанности Овсянников предложил как раз Кусову. Но сегодня часть депутатского корпуса высказалась резко отрицательно против такого назначения, в итоге кандидатура Кусова не была утверждена.

Кстати, спикер Екатерина Алтабаева сегодня в ходе заседания так и не предоставила слово для выступления в парламенте представителю губернатора Михаилу Вавилову. По словам Алтабаевой, кандидатов по регламенту вообще-то обязательно должен был представлять сам губернатора, но вместо этого тот прислал Вавилова, а последний не получил слова. Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Овсянников отозвал из Законодательного собрания своего представителя Вавилова из-за "оскорблений" и даже устно запретил чиновникам правительства являться для выступления в городской парламент.