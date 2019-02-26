"Пусть обратится к психиатру!" Родители возмущены заявлением депутата о том, что "педофилы – не маньяки"

Глава Уральского родительского комитета (УРК) Евгений Жабреев потребовал от депутата от "СР" Александра Колесникова заниматься депутатскими делами, ради которых он пришёл в городскую думу Екатеринбурга. В очередной раз парламентарий отметился скандальной фразой. Сегодня на очередном заседание он заявил, что "педофилы – это не маньяки", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фраза прозвучала во время выступления начальника городской полиции Сергея Кулагина.

"Такое чувство, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с ними. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит – все эти жуткие преступления", – высказался Колесников.

Глава УРК посоветовал народному избраннику изучить этимологию слова "педофил". Он также добавил, что, по мнению психологов, педофилы изначально отслеживают жертву и знают, на какое преступление идут. Такое преступление может занять, как 10 минут, так и более двух лет.

"Конечно, Колесников ошибается очень серьёзно. Во-первых, это не его работа. Не ему судить и рассказывать правоохранительным органам, что такое педофилия. Мы работали с этим, выявляли напрямую и знаем, что из себя представляет педофил. Это не просто пьющие люди, как он сказал. Например, это может быть тот человек, который подвергался насилию в детстве. И именно стресс приводит их к таким поступкам. Педофилия возникает и из-за социального неблагополучия. Также это те люди, которые освободились по УДО или не являются гражданами РФ", – заявил Жабреев.

По его мнению, педофилы могут отслеживать детей через интернет.

"Мы таких выявляли вместе с полицией. Там были абсолютно непьющие люди, зря депутат так говорит. Хочет подчеркнуть свою эпатажность или не дружит с головой? Зачем делать такие заявления? Лучше не говорить о том, чего не знаешь, чтобы не опозориться. Я бы ему посоветовал обратиться к психиатру", – сказал глава УРК.

Уральский родительский комитет попросил думскую комиссию по этике разобраться со скандальным депутатом Колесниковым.

Напомним, что уральского депутата уже просили исключить из фракции "СР" за то, что он назвал местных журналистов "бестолочами".