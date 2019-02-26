В Прикамье бывший вице-премьер подозревается в незаконном предпринимательстве

Экс-вице-премьер правительства Прикамья Роман Кокшаров попал под "уголовку", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Кокшаров 4 августа 2015 г. досрочно покинул пост главы Кунгура "в связи с переходом на другую работу". 5 августа вступил в должность зампреда правительства – министра территориального развития края. Ушёл в отставку в январе этого года.

Ему вменяют "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", сообщает "Коммерсант-Прикамье". Будучи на госслужбе, он якобы участвовал в деятельности одной из компаний, работавших в дорожной отрасли. В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU заявили, что прокомментируют ситуацию позже.