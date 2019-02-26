В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с "Томагавками"

Эсминец Военно-морских сил США USS Gravely вошел в акваторию Балтийского моря.

Военный корабль идет на восток вдоль немецкого побережья, сообщает телеканал "Звезда".

На вооружении эсминца могут быть до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Также корабль оснащен системой противоракетной обороны Aegis.

Ранее силы Черноморского флота организовали непрерывное слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Напомним, корабль вошел в акваторию Черного моря 19 февраля чтобы, в числе прочего, провести совместные маневры с союзниками. Накануне эсминец прибыл в порт Одессы для участия в учениях.