В Совфеде считают, что Скрипалям "не дают открыть рот"

В Совете Федерации отреагировали на слова британского посла в РФ Лори Бристоу, что Сергей и Юлия Скрипаль якобы выжили после прошлогоднего отравления в Солсбери.

Напомним, Бристоу заявил, что может это подтвердить: по его словам, Скрипали находятся в безопасном месте. Дипломат при этом добавил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, словам представителей Великобритании верить не стоит, но и терять надежду, что Скрипали выжили после инцидента в Солсбери, нельзя. Вместо голословных заявлений он предложил британцам показать семью живыми и здоровыми, чтобы те могли сами сказать, что не хотят диалога с Россией.

В итоге представитель Совфеда сделал вывод, что Скрипалям попросту "не дают открыть рот" из-за страха британских властей перед правдой, пишет ПолитЭксперт.

Ранее племянница Скрипаля Виктория заявила, что ее родственника нет в живых. По ее мнению, "Сергей уже давно кремирован и стоит в урне".