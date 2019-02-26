Замполпреда президента в УрФО опроверг "присоединение" Пермского края

Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов рассказал Накануне.RU, что идея "переноса" Прикамья из Приволжского федерального округа в Уральский не нова, однако подобных изменений не будет.

"Так уже сложилось в течение почти 20 лет существования системы федеральных округов. На сегодняшний день она приобрела оптимальный характер, и, более того, недавно утвержденная система экономических зон (макрорегионов) предусматривает в нашем случае те же самые границы, которые определяются пределами УрФО. Наверное, это оптимальная схема", - заявил Кириллов.

Он добавил, что никакие субъекты "перекидывать" никуда не будут.

Напомним, переход региона в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге 27 февраля должны были обсудить в Перми заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов и политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Чусовитин. По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии, а также близость Екатеринбурга и Перми – между городами – около 300 км. Сегодня стало известно, что место проведения мероприятия изменено, но на какое, пока неизвестно.