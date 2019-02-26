26 Февраля 2019
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Политика Челябинская область

Челябинский вице-губернатор высказался против возврата прямых выборов главы города

Челябинский "политический" вице-губернатор Евгений Голицын считает, что конкурсный отбор в отличие от прямых выборов главы позволяет "уйти от популизма и сосредоточиться на профессионализме" кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прямые выборы главы города — это возможность популистам на волне каких-то настроев попытаться разыграть свои карты. Когда люди, не имеющие даже высшего образования, а только на одних лозунгах пытаются себя позиционировать, как великих знатоков, которые знают, как нужно управлять жизнью такого сложного городского хозяйства", - отметил он.

По его мнению, выборы главы города по итогам конкурсного отбора, это возможность "уйти от популизма и сосредоточиться на профессионализме".

Напомним, в Челябинске 17 февраля прошел митинг за возврат прямых выборов главы города. Организаторы пообещали инициировать поправки в региональное законодательство, а участники акции протеста предложили провести еще и региональный референдум. Кроме того, участникам протестной акции напомнили об осенней кампании по выборам депутатов. Например, в "СР" уже сообщили, что их кандидаты в случае избрания обязуется голосовать за возвращение прямых выборов мэра.

Добавим, что сегодня на заседании городской думы большинством голосов главой Челябинска избран Владимир Елистратов.

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Челябинский вице-губернатор высказался против возврата прямых выборов главы города

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Теги: Евгений Голицын, вице-губернатор Челябинской области, выборы главы, прямые выборы главы,



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