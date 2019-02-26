Жителей Орджоникидзевского района Перми приглашают на обсуждение новой маршрутной сети

27 февраля жителей Орджоникидзевского района Перми приглашают обсудить проект новой маршрутной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Встреча состоится в 18.00, в школе №101 на ул. Репина, 12. Изменения маршрутной сети произойдут, преимущественно в 2020 г.

"В настоящее время в Перми обсуждается проект новой транспортной модели. Проект подразумевает комплексный подход к организации перевозок, будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. В рамках модели планируется изменение маршрутной сети", - говорится на сайте мэрии.

Главной целью в создании новой маршрутной сети власти называют повышение скорости перемещения пассажиров, за счет снижения времени ожидания транспорта, организации движения маршрутов по "прямым" траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта.

Как сообщало Накануне.RU, ранее жители Орджоникидзевского района выступили против закрытия движения поездов по участку Горнозаводской ветки железной дороги от Перми II до ст. Мотовилиха. Срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II, перенесли на осень 2019 г.