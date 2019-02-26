Памятник "Пермяк соленые уши" перестанет быть бесхозным

В ленинском районном суде 1 марта решится судьба знаменитого пермского памятника "Пермяк соленые уши", который установлен на территории отеля "Прикамье". Объект является бесхозным, департамент имущественных отношений администрации Перми обратился с иском о признании права собственности, сообщили Накануне.RU в суде.

Правообладатель и какие-либо документы на памятник отсутствуют. Земельный участок на частной территории объект тоже занимает на птичьих правах, напомним, в 2013 г. был демонтирован Орден Ленина, располагавшийся у "Прикамья". На прежнем месте знак восстановить не удалось, его перенесли на улицу Ленина. Вероятнее всего, после признания судом права собственности, с территории отеля памятник придется перенести.

Добавим, что администрация также просит установить право собственности на памятники В.И. Самойлову, А.С. Попову, светофору, Николаю Чудотворцу, Павшим в борьбе против колчаковских банд в 1919 г.