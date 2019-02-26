"Курган - Антиуран" заявил о радиационной аварии в Зауралье - в "Атомредметзолото" все обвинения отрицают

Активисты движения "Курган - Антиуран" сообщили, что к ним обратились жители села Уксянское в Далматовском районе Зауралья. По словам сельчан, на продуктопроводе предприятия "Далур" произошла авария, в результате которой на поверхность земли якобы вышли тонны радиоактивного вещества.

Сельчане рассказали о продольном разрыве, который якобы произошел в декабре прошлого года, на протяжении более 4 км из подающих труб.

"Эти трубы просто не выдержали внутреннего давления, там толщина стенок труб меньше, чем должна быть по проекту. При осмотре трассы продуктопровода были обнаружены многочисленные горы деформированных труб с наличием остатков желтоватого цвета. Вышедший из вагончика, стоящего около разрезанных труб, рабочий был неразговорчив, кратко буркнув, что у них авария, порекомендовал обратиться к начальству", - сообщили Накануне.RU в движении "Курган - Антиуран".



Также активисты отметили, что специалисты предприятия "Далур" не сливали отходы в специально отведенные, оборудованные и обозначенные хранилища, а сливались прямо на обочину дороги. При этом сливающиеся потоки якобы вымыли громадные ямы.

"Уровень радиационного гамма-излучения в месте слива превысил уровень естественного фона почти вдвое и составил 23 мкрн/час. На этом фоне все заявления специалистов "Далура", доказывающих безопасность добычи урана из месторождения Добровольное в Звериноголовском районе, да еще и в затопляемой зоне реки Тобол просто кощунственны", - добавили в движении.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе холдинга "Атомредметзолото", куда входит "Далур", цель компании - обеспечение такого уровня безопасности добычи урана, при котором минимизируется воздействие на окружающую среду, персонал и население.

"Компания "Далур" применяет технологию скважинного подземного выщелачивания, признанную самой экологически безопасной. Экологическая политика предприятия направлена на создание безопасного и устойчивого производства, при котором эффективно обеспечивается сохранение природных систем. С момента открытия первого - Далматовского - месторождения в Курганской области в 1979 году и до сегодняшнего дня ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с деятельностью компании, не зафиксировано. Что касается недавних публикаций в социальных сетях о якобы произошедшей "аварии на продуктопроводе", то официально сообщаем, что они являются очередной попыткой распространения недостоверной информации о деятельности "Далура". Никаких аварий на принадлежащих предприятию трубопроводах продуктивных и выщелачивающих растворов ни в декабре 2018, ни в январе 2019 года, ни в феврале 2019 года, ни в какое-то другое время - не было", - отметили в АРМЗ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные в Звериноголовском районе состоялся согласованный митинг эко-активистов, членов КПРФ и местных жителей, которые выступили против добычи урана на территории своего района.