Константин Хабенский озвучит Суворова в 3D-мультфильме

Киностудия "Союзмультфильм", Киностудия им. М. Горького и анимационная студия "КиноАтис" продолжают работу над созданием полнометражного анимационного фильма "Суворовъ".

Над созданием выразительных, живых голосов персонажей работают звезды российского кино и телевидения. Александру Суворову свой голос подарит Константин Хабенский.

"Мы очень ответственно подошли к созданию образа Александра Васильевича Суворова, величайшего русского полководца, не проигравшего ни одного сражения. Это касается и внешности, и движений, и голоса персонажа. Константин Хабенский – замечательный актер, способный сыграть тончайшие нюансы характера. Кроме того, режиссеры и продюсеры фильма "Суворовъ" сошлись во мнении, что для этой роли очень подходит мелодика его голоса. Обычно спокойный, а в нужный момент необычайно яркий и экспрессивный. В голосе Хабенского есть та энергия, которую мы хотели показать в образе Суворова", - прокомментировал выбор актера на роль Суворова продюсер фильма, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Главного героя 14-летнего юношу по имени Гриша озвучит актер Сергей Романович, известный по сериалам "Кухня", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Ольга" и многим другим. Одну из женских ролей исполнит известная актриса Анна Ардова, а императора Павла I и старого русского солдата озвучит Виктор Сухоруков.

Работа над фильмом завершится в мае, релиз намечен на август-сентябрь 2019 года.