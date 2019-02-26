26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Константин Хабенский озвучит Суворова в 3D-мультфильме

Киностудия "Союзмультфильм", Киностудия им. М. Горького и анимационная студия "КиноАтис" продолжают работу над созданием полнометражного анимационного фильма "Суворовъ".

Над созданием выразительных, живых голосов персонажей работают звезды российского кино и телевидения. Александру Суворову свой голос подарит Константин Хабенский.

"Мы очень ответственно подошли к созданию образа Александра Васильевича Суворова, величайшего русского полководца, не проигравшего ни одного сражения. Это касается и внешности, и движений, и голоса персонажа. Константин Хабенский – замечательный актер, способный сыграть тончайшие нюансы характера. Кроме того, режиссеры и продюсеры фильма "Суворовъ" сошлись во мнении, что для этой роли очень подходит мелодика его голоса. Обычно спокойный, а в нужный момент необычайно яркий и экспрессивный. В голосе Хабенского есть та энергия, которую мы хотели показать в образе Суворова", - прокомментировал выбор актера на роль Суворова продюсер фильма, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Главного героя 14-летнего юношу по имени Гриша озвучит актер Сергей Романович, известный по сериалам "Кухня", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Ольга" и многим другим. Одну из женских ролей исполнит известная актриса Анна Ардова, а императора Павла I и старого русского солдата озвучит Виктор Сухоруков.

Работа над фильмом завершится в мае, релиз намечен на август-сентябрь 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Константин Хабенский озвучит Суворова в 3D-мультфильме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: константин хабенский, озвучка, союзмультфильм, суворов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 508

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети