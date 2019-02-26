В московском аэропорту бизнес-джет из Баку выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту "Шереметьево" бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолет "Гольфстрим" прилетел из Баку, он выполнял частный рейс. На борту находилось три человека, пострадавших нет.
По данным "Интерфакса", одну из ВПП аэропорта пришлось временно закрыть.
В январе в Шереметьево самолет авиакомпании "Аэрофлот" на полтора метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал.
Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки. ВВП также пришлось закрыть.