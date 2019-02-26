"Партийная дисциплина сработала". Вице-губернатор прокомментировал решение Александра Орла снять свою кандидатуру с голосования на пост главы Челябинска

Вице-губернатор Евгений Голицын прокомментировал решение главы Ленинского района Александра Орла снять свою кандидатуру с голосования на пост главы Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

"Он член партии "Единая Россия". Наверное, партийная дисциплина здесь сработала", - отметил он.

Напомним, сегодня Александр Орел снял свою кандидатуру с рассмотрения.

Главу города выбирали из трех кандидатов: врио главы города Владимир Елистратов, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный. Главой избран Елистратов. За него проголосовали большинство депутатов, один парламентарий был против.