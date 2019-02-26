26 Февраля 2019
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Ученые Перми сравнили промышленные выбросы в атмосферу столицы края и Нижнего Тагила. В Перми лучше

Обсуждение задач, поставленных в послании президента страны, идет сейчас практически во всех регионах. В промышленно-развитых регионах оживленные дискуссии ведутся вокруг вопросов, касающихся качества жизни людей. В том числе и охраны окружающей среды.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в рамках обсуждений пермские ученые, в частности, сравнивают выбросы в атмосферу в Перми и других городах Урала.

Например, Андрей Зайцев,  декан географического факультета ПГНИУ  говорит: "В Перми в 2017 году уровень выбросов от предприятий составил 41,9 тысяч тонн. Для примера, в Нижнем Тагиле, который включен в национальный проект "Чистый воздух", уровень выбросов - 75 тысяч тонн."

По мнению ученого, так как промышленные источники выбросов являются обязательным атрибутом практически любого производственного процесса, что добиться нулевых выбросов или 100% очистки отходящих газов невозможно по законам экономики природопользования.

"Тем не менее, в нашей стране существует несколько рычагов, позволяющих максимально снизить объемы эмиссии в атмосферу, отмечает Андрей Зайцев, -  система ПДК (предельно допустимая концентрация) и нормирования загрязнения атмосферы, парадигма наилучших доступных технологий. В теории, эти рычаги должны обеспечить выполнение норм, обозначенных руководством страны и близких к критериям и стандартам устойчивого развития".

Пермский ученый считает, что частично положительный эффект уже можно наблюдать. "Согласно данным статистической отчетности (2-ТП воздух), в 2017 году уровень выбросов от предприятий в Пермском крае по сравнению с 2014 годом снизился на 15,5%. Если такая динамика будет наблюдаться в ближайшее десятилетие, мы сможем утверждать об успешности и правильности реализуемых мероприятий", - считает Андрей Зайцев..
 

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Ученые Перми сравнили промышленные выбросы в атмосферу столицы края и Нижнего Тагила. В Перми лучше

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Теги: послание президента, выбросы в атмосферу, загрязнение воздуха



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