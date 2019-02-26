В Югре рабочему, подозреваемому в убийстве работодателя, грозит арест

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Ванзевата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Им оказался 35-летний житель Белоярского района, ранее работавший под началом своей будущей жертвы на производственной базе. Решается вопрос о его аресте.

Напомним, 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего предпринимателя с огнестрельной раной живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным местных СМИ, бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве. Это, возможно, и привело к тому, что "рабы" решили убить бизнесмена.