26 Февраля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре рабочему, подозреваемому в убийстве работодателя, грозит арест

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Ванзевата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Им оказался 35-летний житель Белоярского района, ранее работавший под началом своей будущей жертвы на производственной базе. Решается вопрос о его аресте.

Напомним, 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего предпринимателя с огнестрельной раной живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным местных СМИ, бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве. Это, возможно, и привело к тому, что "рабы" решили убить бизнесмена.

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В Югре рабочему, подозреваемому в убийстве работодателя, грозит арест

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Теги: Ванзеват, рабочие, убийство бизнесмена



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Ранее 25.02.2019 13:14 Мск В Югре предприниматель погиб от рук угнетённых рабочих

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