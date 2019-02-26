Польша выразила протест Украине из-за попытки релятивизировать геноцид поляков

Посольство Польши направило протест в МИД Украины по поводу установки мемориальной доски убитым украинцам недалеко от места массового убийства поляков в в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, которое в настоящее время находится на территории Львовской области. Как сообщает Польское радио, Польша воспринимает это как "попытку релятивизировать преступление в Гуте Пеняцкой", заявила пресс-секретарь посольства Эва Сувара.

Также Польша возмущена памятным знаком в 20 км от Гуты, где говорится об украинских жителях, будто бы убитых польскими шовинистами. Посольство Польши отмечает, что это ставит под сомнение заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей.

Как сообщало Накануне.RU, президент Польши Анджей Дуда написал в письме к участникам памятного мероприятия по случаю 75-й годовщины массовых убийств в селе Гута Пеняцкая, что это был геноцид поляков, который совершили украинские нацисты. 28 февраля 1944 года было уничтожено все польское село Гута Пеняцкая - по разным оценкам, от 500 до 800 человек. Спастись удалось только одному поляку.