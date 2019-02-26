Губернатор Пермского края проводит встречи с главами объединенных территорий

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с главой Горнозаводского городского округа Александром Афанасьевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Стороны обсудили ключевые проблемы объединившейся территории. По словам губернатора, наиболее остро в городском округе стоят вопросы по содержанию и ремонту дорог, расселению аварийного жилья и в сфере ЖКХ.

Максим Решетников отметил, что решение этих задач обеспечено софинансированием из краевого бюджета. На приведение в порядок водоснабжения в ближайшие три года будет направлен 51 млн руб.

"Но выделить деньги – не значит автоматически решить вопрос. Теперь дело за вами: надеюсь, что сможете правильно выстроить управленческие процессы. Рассчитываю на вас, и на вашу команду. Главная задача – чтобы жители оценили плюсы объединения территорий, ощутили изменения к лучшему", - подчеркнул губернатор.

Также в ближайшие два года из регионального бюджета будет направлено 85,8 млн руб. на ремонт улицы в семи населенных пунктах, ремонт участков дороги "Горнозаводск – граница Свердловской области". Улица имеет стратегическое значение для края, поскольку связывает регион с Югрой и Свердловской областью. Кроме того, состояние транспортной инфраструктуры важно и для развития промышленности, например, Сарановских шахт и ПАО "Горнозаводскцемент".

Глава городского округа Александр Афанасьев отметил, что выполнить эти работы было нужно еще 10 лет назад. Он подчеркнул, что решение об объединении было правильным, и что без него - выполнить все это было бы куда труднее.

"Самые большие проблемы у нас в сфере ЖКХ. Мы готовим проекты по приведению в порядок сетей тепло- и водоснабжения. Проблемные точки – это поселок Теплая гора по водоснабжению, по теплоснабжению – поселок Пашия. Мы должны максимально продуктивно поработать в сфере ЖКХ, но другие вопросы мы не оставим. Это и инициативное бюджетирование, и комфортная городская среда, и приведение в нормативное состояние социальной инфраструктуры", - заявил глава городского округа.

По итогам встречи Максим Решетников передал Александру Афанасьеву обращения жителей территорий, направленные через портал "Управляем вместе" и поручил оперативно решить все вопросы.

Добавим, что эта встреча стала первой из восьми запланированных с главами объединившихся в 2018 г. муниципалитетов. Укрупнение территорий в крае продолжается.