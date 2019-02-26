Житель Екатеринбурга засудил сервисный центр за плохой ремонт ноутбука

Житель Екатеринбурга вернул деньги за некачественный ремонт ноутбука. Также он отсудил компенсацию.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в мае прошлого года мужчина заключил договор с ООО "Ваш компьютерный сервис" по ремонту ноутбука ACER и оплатил его стоимость в размере 8 тысяч 872 рубля. Однако через неделю после ремонта ноутбук вообще перестал включаться, и клиент снова обратился в сервисный центр. Там сообщили, что уже ничего не смогут сделать, и предложили написать претензию о расторжении договора и возврате средств, что тот и сделал.

По данным надзорного ведомства, претензия была вручена ООО "ВКС" 15 июня 2018 года, а до конца июля фирма обещала вернуть все деньги, но свои обязательства не выполнила. Тогда екатеринбуржец обратился в Консультационный пункт для потребителей, где от его имени было подготовлено исковое заявление в суд. Кроме полного возврата суммы мужчина требовал компенсацию, затраты на юридические услуги, штраф и многое другое.

В итоге суд требования удовлетворил: всего ООО "ВКС" обязано выплатить потребителю 34 тыс. 833 рубля. Решение уже вступило в законную силу.