26 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Житель Екатеринбурга засудил сервисный центр за плохой ремонт ноутбука

Житель Екатеринбурга вернул деньги за некачественный ремонт ноутбука. Также он отсудил компенсацию.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в мае прошлого года мужчина заключил договор с ООО "Ваш компьютерный сервис" по ремонту ноутбука ACER и оплатил его стоимость в размере 8 тысяч 872 рубля. Однако через неделю после ремонта ноутбук вообще перестал включаться, и клиент снова обратился в сервисный центр. Там сообщили, что уже ничего не смогут сделать, и предложили написать претензию о расторжении договора и возврате средств, что тот и сделал.

По данным надзорного ведомства, претензия была вручена ООО "ВКС" 15 июня 2018 года, а до конца июля фирма обещала вернуть все деньги, но свои обязательства не выполнила. Тогда екатеринбуржец обратился в Консультационный пункт для потребителей, где от его имени было подготовлено исковое заявление в суд. Кроме полного возврата суммы мужчина требовал компенсацию, затраты на юридические услуги, штраф и многое другое.

В итоге суд требования удовлетворил: всего ООО "ВКС" обязано выплатить потребителю 34 тыс. 833 рубля. Решение уже вступило в законную силу.

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Житель Екатеринбурга засудил сервисный центр за плохой ремонт ноутбука

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Теги: ноутбук, суд, ремонт, Екатеринбург



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