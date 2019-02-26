На алковечеринке в воронежской школе избили восьмиклассника

В Воронеже возбудили уголовное дело о халатности после вечеринки в средней школе №36, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

17 февраля во время карантина компания молодых людей, среди которых были и несовершеннолетние, распивали спиртные напитки в спортзале учебного заведения.

Молодежь прошла в школу с согласия сторожа. Всего собралось более 25 человек, уточнили в прокуратуре. О встрече стало известно после видеотрансляции в соцсети, которую вели подростки.

Когда силовики посмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что на вечеринке между подростком и взрослым посетителем школы возник конфликт. Парень избил восьмиклассника, школьник потерял сознание. Полицейские проводят процессуальную проверку по факту драки.

Также выяснилось, что встречи в школе подростки проводили уже не в первый раз. Сторож уволен по собственному желанию.

Заместителю главы горадминистрации по социальной политике внесено представление об устранении нарушений с требованием привлечь виновных к ответственности.

В ноябре в Приморье полиция начала проверку после появления видео с пьющими и курящими подростками.

В Сети появилось видео, на котором несколько подростков покуривают кальян и сидят за столом с бутылками пива. Его авторы утверждают, что кадры сняты в учительской школы села Новоникольск. При этом один из присутствующих парней якобы является сыном директора.

Свое служебное расследование вело городское управление образования и молодежной политики.