26 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермские ученые считают, что надо обратить внимание на особо охраняемые природные территории, расположенные в муниципалитетах

В Пермском крае оживленно обсуждают - как в регионе будут реализовывать задачу президентского послания по обустройству национальных парков и заповедников, передает корреспондент Накануне.RU.  Как известно, в  послании Владимир Путин сделал акцент на том, что все ООПТ (особо охраняемые природные территории) должны быть поставлены на кадастровый учет. Это позволит минимизировать конфликты природопользования, предотвратит их уничтожение или деградацию.

Вопрос охраны природы для Пермского края далеко не праздный. К дискуссии подключились и деятели науки. Декан географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Зайцев считает "недопустимым реализацию любых проектов, связанных со строительством на существующих ООПТ новых объектов, в том числе линейных объектов (железных и автодорог, трубо- и газопроводов и т.п.)".

Стоит отметить, что в Пермском крае из 257 существующих региональных природоохранных территорий 256 уже поставлены на учет еще в 2014-2015 годах.

"Сейчас идет работа по постановке границ природного парка "Пермский", созданного в январе 2018 года, на кадастровый учет. На мой взгляд, постановка земель на кадастр - важная мера в природоохранном законодательстве. В Пермском крае уже более 10 лет на всех природоохранных территориях действует особый режим охраны, зафиксированный в региональном законодательстве. Он диктует основные правила поведения посетителей и бизнеса, исключает застройку территории, сплошные рубки лесных насаждений. В это же время стоит обратить внимание на учет местных ООПТ, расположенных в муниципальных районах. Их в регионе более сотни", - считает Андрей Зайцев.



 

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Пермские ученые считают, что надо обратить внимание на особо охраняемые природные территории, расположенные в муниципалитетах

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Теги: пермский край, природоохранные зоны, кадастровый учет



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