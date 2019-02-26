НОВАТЭК планирует производить до 70 миллионов тонн СПГ к 2030 году

НОВАТЭК планирует повысить прогноз производства СПГ с 57 до 70 млн т к 2030 г., заявил председатель правления компании Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стратегия компании может быть пересмотрена через год-два, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с президентом он доложил о продвижении СПГ-проектов компании. НОВАТЭК строит четвертую линию завода "Ямал СПГ", через месяц состоится запуск среднетоннажного СПГ-завода в Высоцке на 600 тыс. т.

"Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс миллион 200 [тысяч тонн]. Бункеровка в Балтийском регионе очень развивается, я думаю, всё будет востребовано", - сказал Михельсон.

Также он отметил, что в стадии реализации находится проект "Арктик СПГ-2": "Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях".

По словам Михельсона, больше 46 млн т грузов НОВАТЭКа будут направлены по Северному морскому пути.