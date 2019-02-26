НОВАТЭК планирует производить до 70 миллионов тонн СПГ к 2030 году

26 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО Уральский ФО

НОВАТЭК планирует производить до 70 миллионов тонн СПГ к 2030 году

НОВАТЭК планирует повысить прогноз производства СПГ с 57 до 70 млн т к 2030 г., заявил председатель правления компании Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стратегия компании может быть пересмотрена через год-два, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с президентом он доложил о продвижении СПГ-проектов компании. НОВАТЭК строит четвертую линию завода "Ямал СПГ", через месяц состоится запуск среднетоннажного СПГ-завода в Высоцке на 600 тыс. т.

"Будем принимать, наверное, в следующем году решение еще о двух линиях, будет еще плюс миллион 200 [тысяч тонн]. Бункеровка в Балтийском регионе очень развивается, я думаю, всё будет востребовано", - сказал Михельсон.

Леонид Михельсон, Владимир Путин(2019)|Фото:Пресс-служба Кремля

Также он отметил, что в стадии реализации находится проект "Арктик СПГ-2": "Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях".

По словам Михельсона, больше 46 млн т грузов НОВАТЭКа будут направлены по Северному морскому пути.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

НОВАТЭК планирует производить до 70 миллионов тонн СПГ к 2030 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, Владимир Путин, СПГ, Северный морской путь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 509

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети