Тюменцы пожаловались на недоступность в "Рощино" бесплатной парковки для авто с грязными номерами

Житель Тюменской области пожаловался на недоступность бесплатной парковки аэропорта "Рощино" для автомобиля с грязными номерами, передает корреспондент Накануне.RU.

Гневный пост тюменец опубликовал в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Аэропорт (лучшего) города Земли опять отличился . Теперь если у вас грязный номер на автомобиле вы не сможете заехать на территорию бесплатной парковки", - написал интернет-пользователь.

Однако поддержки в комментариях тюменец не получил: "Рощино" теперь виноват, что у тебя номера грязные?", "В лучшем городе Земли не ездят с грязными номерами", "Помыть сложно что ли?", "Есть ПДД по поводу номеров", - пишут интернет-пользователи.

"Согласно правилам дорожного движения автомобиль вообще не должен двигаться с грязными номерами. Во-вторых, номера не читаемые, конечно, ни одна камера их не будет читать", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.

Напомним также, что в тюменском аэропорту с 11 февраля по 10 марта нельзя парковать автомобили вдоль ул. Сергея Ильюшкина из-за комплекса мероприятий по антитеррористической безопасности.