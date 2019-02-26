26 Февраля 2019
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Тюменцы пожаловались на недоступность в "Рощино" бесплатной парковки для авто с грязными номерами

Житель Тюменской области пожаловался на недоступность бесплатной парковки аэропорта "Рощино" для автомобиля с грязными номерами, передает корреспондент Накануне.RU.

Гневный пост тюменец опубликовал в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Аэропорт (лучшего) города Земли опять отличился . Теперь если у вас грязный номер на автомобиле вы не сможете заехать на территорию бесплатной парковки", - написал интернет-пользователь.

Однако поддержки в комментариях тюменец не получил: "Рощино" теперь виноват, что у тебя номера грязные?", "В лучшем городе Земли не ездят с грязными номерами", "Помыть сложно что ли?", "Есть ПДД по поводу номеров", - пишут интернет-пользователи.

"Согласно правилам дорожного движения автомобиль вообще не должен двигаться с грязными номерами. Во-вторых, номера не читаемые, конечно, ни одна камера их не будет читать", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.

Напомним также, что в тюменском аэропорту с 11 февраля по 10 марта нельзя парковать автомобили вдоль ул. Сергея Ильюшкина из-за комплекса мероприятий по антитеррористической безопасности.

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Тюменцы пожаловались на недоступность в "Рощино" бесплатной парковки для авто с грязными номерами

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Теги: бесплатная парковка, грязные номера, автомобиль



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Ранее 08.02.2019 13:30 Мск Аэропорт "Рощино" на месяц закрывает бесплатную парковку

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