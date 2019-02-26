Сургутские сталинисты не смогли забрать бюст вождя из-за долгов за его хранение на складе

В Сургуте сторонники установки бюста Иосифа Сталина не смогли забрать его из лесопаркового хозяйства, куда власти поместили его "на ответственное хранение", рассказал Накануне.RU инициатор появления памятника Денис Ханьжин.

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. После его поместили на "ответственное хранение" в управление лесопаркового хозяйства.

"Нам пришёл ответ от мэрии и УВД, что бюст находится на складе лесопаркового хозяйства. Мы приехали его забрать. Договор купли-продажи, доверенности, иные необходимые документы – на руках. Нам его не отдают", - заявил Ханьжин.

По его словам, для того, чтобы забрать бюст, надо оплатить его перевозку на склад и хранение на нём.

"Мы ничего платить не собираемся: мы не заказывали перевозки и хранения, это уже те, кто его забрал, сами придумали. Договорились о том, что мы напишем запрос в хозяйство. Если они нам выставят какие-то суммы, обратимся в суд", - сказал Ханьжин.