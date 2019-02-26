26 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

Ушла на прогулку и пропала: в Екатеринбурге третий день ищут 14-летнюю школьницу

В Екатеринбурге без вести пропала 14-летняя школьница. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается Алена К. 2004 года рождения: 24 февраля около 15 часов она ушла из дома на прогулку и исчезла. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы крашеные рыжие до плеч. Была одета в черную куртку, черные леггинсы и угги. С собой у девочки были черная сумка и сотовый телефон.

школьница, розыск, Екатеринбург, Алена К.(2019)|Фото: екб.66.мвд.рф

"Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-45-74 (80, 78), 356-42-15, 325-42-05 либо 02", - добавили в МВД.

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Ушла на прогулку и пропала: в Екатеринбурге третий день ищут 14-летнюю школьницу

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Теги: школьница, розыск, Екатеринбург, Алена К, МВД



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