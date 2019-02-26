26 Февраля 2019
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Общество В России

В Госдуму внесен проект о безвизовом въезде в Россию для граждан "дружественных стран"

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили изменить порядок въезда в Россию для туристов из дружественных стран - отменить визы для краткосрочных визитов, передает корреспондент Накануне.RU.

Виза не потребуется для въезда в России на срок до 14 дней гражданам стран, которые проводят в отношении России "дружественную политику", имеют "тесные экономические связи и проекты", говорится в проекте. Перечень таких стран не указан, его должно сформировать Правительство, пишут авторы.

В пояснениях депутаты приводят опыт безвизового въезда в Россию болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, они считают, что поправки помогут увеличить приток туристов.

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В Госдуму внесен проект о безвизовом въезде в Россию для граждан "дружественных стран"

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Теги: безвизовый въезд, Госдума, Справедливая Россия,



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