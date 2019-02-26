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Происшествия Свердловская область

Уголовное дело в отношении экс-директора "Золушки" направлено в екатеринбургский суд

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора МУП "Золушка", которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, при прошлом начальнике необоснованные расходы составили более 4,6 млн руб.

По данным следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2017 года главный бухгалтер по указанию директора ЕМУП "Золушка" получила от предпринимателя более 2,2 млн руб. и передавала кассиру для выплаты заработной платы лицам, состоящим в трудовых отношениях с предприятием без оформления трудового договора.

"В целом, ненадлежащее исполнение на тот момент директором ЕМУП "Золушка" своих обязанностей вследствие небрежного отношения к ним повлекло за собой необоснованные расходы муниципального предприятия на общую сумму свыше 4,6 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд город", - добавили в прокуратуре.

Экс-директору грозит лишение свободы сроком до 4 лет, а также штраф до 120 тыс.руб., либо исправительные работы на срок до 1 года.

Напомним, что скандальный МУП "Золушка", который периодически травил школьников Екатеринбурга, будут ликвидировать через суд.

"Золушка" несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников и отравлениями детей. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по двум статьям - части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В конце 2018 года стало известно, что "Золушка" продолжит кормить школьников, так как предприятие одержало победу в конкурсе по организации питания в ряде школ Екатеринбурга на 2019 год.

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Уголовное дело в отношении экс-директора "Золушки" направлено в екатеринбургский суд

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Теги: Золушка, школьное питание, уголовное дело, СК, суд, уголовное дело



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