Суд начал рассматривать иск Дерипаски к Зюганову

Тверской районный суд Москвы отложил судебное разбирательство по иску о взыскании компенсации морального вреда бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на пленарном заседании в январе Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски "крупнейшей аферой". Выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов. Недавно основные алюминиевые активы Дерипаски, полученные в результате приватизации в 90-е гг., вышли из-под санкций США ценой отказа бизнесмена от контроля над ними, лишения доходов от компаний. При этом эксперты отмечают, что это похоже на "рейдерский захват" и передачу прав на предприятия государству Соединенные Штаты Америки. Геннадий Зюганов в своем выступлении в Госдуме назвал это угрозой безопасности России. Дерипаска заявил иск о взыскании морального вреда, сумма, заявленная в исковых требованиях, составляет 1 млн руб.

Сегодняшнее заседание по делу из-за болезни судьи Татьяны Молитвиной проводилось под председательством судьи Алексея Стеклиева.

Решением суда защите ответчика отказали в удовлетворении ходатайства о прекращении производства искового заявления. В КПРФ считают, что исковые требования должны были быть предъявлены в рамках дела об установлении административного правонарушения. Представитель истца не согласился с доводами другой стороны, заявив, что подсудность определена верно.

"На наш взгляд, оскорбление - это административный состав и должно рассматриваться в порядке административного производства, - прокомментировал Накануне.RU адвокат стороны ответчика Дмитрий Аграновский. - На это есть ссылки и в постановлении пленума Верховного суда, и в обзоре практики. Мы считаем, что это не подсудность гражданского суда. Суд нам в этом отказал, но это еще не значит, что это какой-то финальный отказ. У суда, как я понимаю, позиция в любом случае послушать, а потом сделать выводы. В том числе доводы, содержащиеся в этом решении, могут быть отражены потом в финальном решении. Но мы не могли не заявить".

Чтобы принять решение по заявленному ходатайству, суд удалился в совещательную комнату почти на два часа. "Это свидетельствует о том, что в основе нашего ходатайства лежит та идея, которая заставила судью сильно подумать над ним", - считает защита.

Аграновский также подчеркнул, что иск ответчик не признает ни с какой стороны. "Мы считаем, что это попытка ограничить парламентский контроль за общественно значимыми вопросами. Это попытка сузить полномочия парламента в этом смысле", - добавил он.

На заседании суда присутствовали депутаты ГД Николай Коломейцев и Леонид Калашников. Защита лидера КПРФ планирует в дальнейшем привлечь парламентариев в качестве свидетелей. "Они могут дать на содержащиеся в исковых заявлениях вопросы", - пояснил Аграновский.

Следующее заседание по делу назначено на 12 марта в 10.00. При этом рассматривать дело дальше вновь будет судья Татьяна Молитвина.

"Следующее заседание будет опять у той судьи, которая первоначально приняла к производству. Суду, конечно, виднее. Но как-то это странно. Вроде, здесь начали. Не совсем понятно, как быть с принципом непрерывности судебного процесса. Не придется ли начинать все сначала?" - прокомментировал Аграновский.

Представители истца от комментариев отказались.