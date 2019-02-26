26 Февраля 2019
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В Златоусте отменили публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода

Администрация Златоуста отменила публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода, назначенные на 11 марта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, решение было принято в соответствии с рекомендациями общественного совета по экологии и природопользованию, с учетом мнения жителей и руководителей предприятий.

Как рассказал глава города Вячеслав Жилин, публичные слушания касались земельного участка в районе машзавода.

"Принципиальная цель – сформировать общий земельный участок: 16 га плюс 60 га дополнительно. 16 га – это участок, который отведен и зарезервирован под промышленный парк "Приайский". Есть несколько заявок от предприятий, желающих туда встать", - отметил он.

Градоначальник заявил, что у города сегодня нет новых земельных участков, где можно разместить малые и средние предприятия.

"А проблема безработицы очевидна", - подчеркнул он.

Жилин считает, что негативный фон, который есть по поводу инвестора кремниевого завода, должен быть локализован.

"Его нужно убрать. Мы должны быть в открытом диалоге, в ином случае создадим себе имидж территории, на которую просто никто не пойдет", - добавил он.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе были назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

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В Златоусте отменили публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода

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Теги: кремниевый завод, Златоуст, предприятие, публичные слушания, Силарус, Титан,



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