"Сбербанк" потерял миллиарды из-за искусственного интеллекта

Из-за ошибок искусственного интеллекта "Сбербанк" потерял миллиарды рублей, рассказал глава госбанка Герман Греф на "Уроке цифры".

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект заменил 70% менеджеров "Сбербанка". Однако даже небольшая ошибка в алгоритме работы AI может приводить к очень большим последствиям, сказал Греф.

"В нашей практике мы теряли большие деньги на этом", — приводит его слова РИА Новости.

В банке учились на этих ошибках, добавил Греф, и заявил, что операционные задачи, которые человек может решать механически, отойдут искусственному интеллекту.

Как сообщало Накануне.RU, "Сбербанк" лабораторию поведения человека во главе с доктором Курпатовым. Результаты ее исследований будут использоваться в деятельности банка.