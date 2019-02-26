26 Февраля 2019
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нягани "Лыжню России" вместе с горожанами откатают олимпийские чемпионы Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева

В Нягань на "Лыжню России" приедут многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Супруги выйдут на старт вместе с горожанами 2 марта в биатлонном центре Нягани, сообщает организатор спортивных мероприятий "Юграмегаспорт". После этого Бьорндален и Домрачева отправятся в Ханты-Мансийск. Жители столицы региона также смогут встретиться со спортсменами, время и место уточняется.

Домрачева именно в Нягани начала заниматься сначала лыжными гонками, а потом биатлоном. Для Уле Эйнара Бьорндалена Ханты-Мансийск во многом знаковый город: именно там в сезоне 2002-03 гг. он выиграл первое личное золото чемпионата мира.

Уле Эйнар Бьорндален Дарья Домрачева(2019)|Фото: Юграмегаспорт

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В Нягани "Лыжню России" вместе с горожанами откатают олимпийские чемпионы Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева

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Теги: Лыжня России, Юграмегаспорт, Уле Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева



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