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Политика В России

Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает стажировку в Европарламенте своей дочери Елизаветы обычной студенческой практикой.

"Речь идет об обычной студентке и об обычной практике", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что его служебных обязанностей эта тема не касается.

Елизавета Пескова(2017)|Фото:instagram.com/stpellegrino

Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова проходит стажировку у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада. Имя Елизаветы также значится на сайте органа в графе "стажеры".

Как пишут латвийские СМИ, депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете назвала работу дочери сотрудника Кремля в ЕП "недопустимой и компрометирующей структуру". Депутат уже написала обращение к руководству, где указала "главную опасность" - доступ Песковой к базам данных Европарламента.

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Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой

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Теги: дмитрий песков, елизавета пескова, европарламент



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