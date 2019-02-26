Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает стажировку в Европарламенте своей дочери Елизаветы обычной студенческой практикой.

"Речь идет об обычной студентке и об обычной практике", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что его служебных обязанностей эта тема не касается.

Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова проходит стажировку у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада. Имя Елизаветы также значится на сайте органа в графе "стажеры".

Как пишут латвийские СМИ, депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете назвала работу дочери сотрудника Кремля в ЕП "недопустимой и компрометирующей структуру". Депутат уже написала обращение к руководству, где указала "главную опасность" - доступ Песковой к базам данных Европарламента.