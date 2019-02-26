Ура, сословные разграничения: "господа" возвращаются в армию?

В России предлагают вернуть дореволюционное обращение "господин" в армии и силовых ведомствах, с таким предложением Дмитрию Медведеву выступил депутат Ленинградского Законодательного собрания Владимир Петров, сообщает RT. Напомним, что ранее Медведев уже занимался подобными переименованиями и превратил милицию в полицию. Автор инициативы отмечает, что за последние десятилетия изменилась не только форма военных ведомств, но и содержание - восстанавливаются подразделения дореволюционного периода, и пора поменять и обращение, ведь в армии и МВД до сих пор в ходу обращение "товарищ", а до революции в жандармериях (которые, может быть, тоже пора вернуть?) и русской армии говорили друг другу "господин". Но только офицерам - как же будут обращаться к "господам" рядовым и другим нижним чинам?

"Это логично и предсказуемо, - говорит политический обозреватель Константин Семин в беседе с Накануне.RU. - Вслед за возвращением дореволюционных названий и вывешиванием мемориальных "табличек Колчаку" должны вернуться и сословные разграничения. Сейчас власть вряд ли пойдет на это, но чем черт не шутит? Может быть, когда достроят главный храм вооруженных сил, услышим обращение на плацу "ваше высокоблагородие". Ну а за этими изменениями, наверное, должны проявиться вывески, подобные той, что была на набережной в Севастополе: "Вход собакам и младшим чинам запрещен".

Если говорить про содержание самого высокопарного обращения, депутат ленинградского Заксобрания уверен, что обращение "господин" подчеркивает честь и статус служащего, высокую роль и миссию в жизни страны военного, а вот большевики злонамеренно отказались от традиции из простого желания быть прогрессивными.

"Я с интересном наблюдал, как мы праздновали 23 февраля – день, когда была создана Рабоче-крестьянская Красная армия - Теперь пропаганда всячески подчеркивает, что этот праздник символизирует преемственность и так же актуален для России, как и для СССР. А потом мне попалась книжечка "Что должен знать красноармеец" 1925 года издания. В ней объясняется, чем Красная Армия отличалась от царской. Принципиальное отличие состояло в том, что Красная Армия была армией рабоче-крестьянской, армией народа, в ней было раз и навсегда искоренено неравенство между чинами, она была сплочена общей идеологией. Наша современная армия, как и все остальные силовые ведомства (причем не только в нашей стране), служит совершенно другим интересам, отражает царящее в обществе неравенство".

По мнению эксперта, неравенство и так существует, не хватает его только закрепить терминами и узаконить. Может ли Медведев согласиться на изъятие из военных ведомств слова "товарищ", остается только гадать, вспоминая, что кто бы мог подумать, что милицию переименуют в полицию и всех переоденут в черный цвет?

"Этот монархический косплей продолжается, - резюмирует Константин Семин, - нам не хватает дождаться какого-нибудь унтера Пришибеева для того, чтобы окончательно погрузиться в этот реконструктивный мир".