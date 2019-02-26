26 Февраля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО В России

Пенсионный фонд начал выдавать справки "предпенсионерам"

Отделения Пенсионного фонда России в регионах начали выдавать жителям справки "об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста". В свете повышения возраста выхода на пенсию, с 2019 г. "пенсионные" льготы распространились на предпенсионеров.

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Подтвердить статус можно электронной или "бумажной" справкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ПФФ в ЯНАО, однако федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также работодатели могут получить от ПФР информацию об отнесении человека к категории граждан предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.

Как сообщало Накануне.RU, за предпенсионерами сохранилось право на налоговые льготы и социальные выплаты. Вместе с теми принят закон, запрещающий отказывать этой категории соискателей в приеме на работу из-за возраста. Рекрутеры отмечали, что вакансий для людей в возрасте 50+ на рынке не так много.

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Пенсионный фонд начал выдавать справки "предпенсионерам"

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Теги: лица предпенсионного возраста, пенсионный фонд,



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