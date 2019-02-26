Полеты из России на курорты Египта могут возобновить в ближайшее время

Авиасообщение между Россией и Египтом на популярных курортных направлениях может быть восстановлено уже в самое ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, этот вопрос близок к решению, передает "Интерфакс".

Напомним, 11 апреля 2018 года после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после информации о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом, российские туристические компании начали разработку новых туров в эту страну.