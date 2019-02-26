26 Февраля 2019
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Ручное управление? В Прикамье после послания Путина мусор стали вывозить только на лицензированные участки

После заявлений Владимира Путина о том, что "на местах нельзя отмахиваться от возмущения граждан" "мусорной" реформой, а выполнение её "не должно стать пустой формальностью" в Прикамье мусор стали вывозить только на лицензионные свалки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала "мусорная реформа": все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Это вызвало волну протестов по всей стране.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что на протяжении последних 100 лет проблема накопления отходов у нас вообще не замечалась, в результате Россия получила "сотни безобразных свалок", представляющих серьезную угрозу экологии. Президент подчеркнул, что "мусорная реформа" стала срочным ответом на накопившиеся проблемы. По его мнению, нельзя допустить, чтобы ее проведение превратилось в пустую формальность.

Глава государства отметил, что реализация реформы в отдельных случаях приводит к недовольству людей: это касается строительства новых полигонов и необоснованно высоких тарифов на вывоз мусора. Президент призвал чиновников и региональные власти "не отмахиваться от возмущенных граждан" и указал на важность наладить полноценный гражданский контроль.

митинг, зима, тюмень, мусорная реформа,кпрф(2019)|Фото: vk.com

Митинг в Тюмени против "мусорной" реформы

В рамках реформы в Пермском крае за счет размещения коммунальных отходов исключительно на лицензируемых объектах размещения, снижена нагрузка на природную среду, заявил руководитель экологического фонда "Обитаемый Урал" Вячеслав Марков.

"Процесс вывоза мусора становится прозрачным, что не может не радовать. Если рассчитывать предотвращенный ущерб от несанкционированных свалок по одной из методик, то он составляет 260 млн руб. только за январь. Кроме того, благодаря реформе появляется контролирующий орган, которому можно сигнализировать о нарушениях. То есть предполагается некий общественный контроль", - отметил Марков.

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Ручное управление? В Прикамье после послания Путина мусор стали вывозить только на лицензированные участки

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Теги: мусорная реформа, полигон ТБО, послание Федеральному собранию, Вячеслав Марков, Владимир Путин



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