Свердловский губернатор поручил устранить все недочёты в "мусорной реформе"

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно устранить все недочёты в "мусорной реформе". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, участие во встрече приняли вице-губернатор Сергей Швиндт, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, председатель региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Открывая совещание, губернатор отметил, что подготовительная работа в Свердловской области проведена в полном объеме: создана необходимая нормативно-правовая база, определены региональные операторы и зоны их ответственности.

"Прежде всего, прошу вас, Николай Борисович (прим. – Смирнов), в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора. Безусловно, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями региона", - добавил Куйвашев.

Он также сообщил, что областные власти фиксируют попытки некоторых сил "попиариться" на теме перехода к новой системе обращения с ТКО.

Все обоснованные жалобы граждан, по его словам, должны рассматриваться максимально оперативно.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, подводя итоги двухмесячной работы в новых условиях, сообщил, что уже сейчас в Свердловской области удалось добиться нескольких позитивных результатов.

"На полигоны уже привезено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% мусора больше, чем ранее. Это тот мусор, который раньше оказывался в лесах, оврагах, на обочинах дорог. Второй момент - активное участие региональных операторов в установке контейнерных площадок", - сказал министр.

Николай Смирнов добавил, что в настоящее время идет работа по созданию актуальной базы с корректными данными о количестве людей, проживающих в квартирах и домах региона для того, чтобы квитанции составлялись и доставлялись без сбоев.

Напомним, что митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге недавно, 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

3 марта в 12.00 на Площади Труда состоится ещё один митинг, но от партии КПРФ.